«كورونا والعقوبات الأمريكية».. عوامل تعمق العزلة الإيرانية

• انخفاض الريال الإيراني

• كورونا يزيد من عزلة إيران

• مخاطر اقتصادية كبيرة

تواجه إيران خلال هذه الفترة المزيد من التوترات المتصاعدة، للحد الذي يصل إلى عزلتها إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى تدهور أوضاعها الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية في إيران.وكانت قد تصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الماضية، إثر اختراق إيران للاتفاق النووي الإيراني، وتخصيب اليورانيوم عن الحد المتفق عليه.جاء ذلك بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في مايو عام 2018، من الاتفاق النووي، حيث وصفه ترامب بأنه أسوأ اتفاقية عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية.فيما واجهت إيران خلال الفترة المزيد من العقوبات الأمريكية على العديد من الكيانات والقطاعات الإيرانية التي أدت إلى عزلتها إلى حد ما.سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته في العام أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء حيث أدى الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إغلاق معظم حدودها مما يهدد الصادرات غير النفطية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لها.ووفق وكالة رويترز للأنباء، تم تقديم الدولار بسعر يصل إلى 158،500 ريال في صباح اليوم الأربعاء، أي أقل بكثير من سعره الرسمي البالغ 42،000 ريال وبنسبة 10٪ أقل من الأسبوع السابق، وفقًا لموقع الصرف الأجنبي Bonbast.com، والذي يتتبع السوق الحرة.ارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 19، وهو أعلى عدد خارج الصين، مما دفع العديد من الدول إلى تعليق الرحلات الجوية ومعظم جيرانها لإغلاق حدودها.وقال بويا زينالي، مدير التصدير والمصدر الإيراني للفستق: "السوق برمتها في حالة صدمة الآن"، مشيرًا إلى أن الحدود أغلقت لمدة يومين أو ثلاثة أيام وأن التأثير على الصادرات سيصبح أكثر وضوحا من الأسبوع المقبل.فيما أشار إلى أنه يبدو أن إغلاق الحدود وإلغاء الرحلات الجوية يزيدان من تعميق العزلة الاقتصادية لإيران، وقد اعتمدت على العلاقات التجارية مع جيرانها للتعويض جزئيًا عن التأثير المشل للعقوبات التي فرضتها واشنطن في عام 2018 بعد أن تركت اتفاقًا نوويًا وافقت عليه مع القوى الكبرى الأخرى مع طهران في عام 2015.وقال هنري روما، المحلل في مجموعة أوراسيا، إن شريان الحياة الإيراني خلال العام الماضي كان الصادرات غير النفطية إلى الدول المجاورة، و"إذا استمرت عمليات إغلاق الحدود المؤقتة هذه إلى أجل غير مسمى، فقد تواجه إيران أزمة اقتصادية خطيرة، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد بالفعل في التحول".فيما أشار تقرير الوكالة الاخبارية، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون نمو إيران مستقرا هذا العام بعد انكماش نسبته 9.5٪ العام الماضي في أعقاب العقوبات الأمريكية، التي كبحت مبيعات النفط ودفعت التضخم السنوي إلى ما يقرب من 40٪.قد تؤدي العملة الأضعف إلى زيادة التضخم وضرب الاستهلاك المحلي، في حين أن انخفاض الصادرات قد يزيد من البطالة، والتي يتوقع بعض المحللين أن ترتفع بنسبة 20٪ هذا العام.وعلى الرغم من الركود العام الماضي وتوقعات النمو الراكد في عام 2020، كان أداء سوق الأسهم الإيراني جيدًا في العام الماضي، حيث تحسنت ربحية بعض الشركات المدرجة لأنها تتلقى مدفوعات للصادرات بالعملة الصعبة بينما تدفع لموظفيها بالريال.ومع ذلك، قد يتغير هذا في حالة التخفيضات المستمرة في الصادرات والانخفاضات اللاحقة في تدفقات العملة الأجنبية، الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى خفض الحكومة للإنفاق - وهي خطوة يعتقد المحللون أنها قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية.