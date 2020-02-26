صفعات تهدد اقتصاد تركيا الهش: مقاضاة وفيروس وعقوبات أمريكية

◘ «حلق» أمام القضاء الأمريكي

◘ عقوبات تطال كبرى شركات التجارة التركية

◘ أحوال: كورونا يهدد صناعة السياحة التركية

صفعة تلو أخرى يتلقاها الاقتصاد التركي الهش داخليًا وخارجيًا ما جعل الاقتصاديون يتوقعون أن 2020 سيشهد موجة ركود اقتصادي جديد وانهيار لسعر صرف الليرة التي بدأت بوادره في الظهور، حيث فقدت العملة المحلية قرابة 2% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن ثاني أكبر بنك حكومي بتركيا وافق على المثول أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية لتوجيه الاتهام إليه بعد رفضه المثول لشهور لمواجهة تهم ناشئة عن مزاعم بأنه انتهك العقوبات الأمريكية ضد طهران.أعلن القاضي ريتشارد بيرمان للمحكمة أن ثاني أكبر بنك في تركيا أكد من خلال أحد الممثلين أن مجلس الإدارة أذن لمحاميه المضي قدمًا في القضية.وأكدت King & Spalding، وهي شركة محاماة تمثل البنك في تصريحات سابقة أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوة، وأن هذا التحول الكبير للبنك التركي يعيد مناقشة أكبر قضية للتهرب من العقوبات حتى الآن.ويُتهم البنك بغسيل ما يصل إلى 20 مليار دولار نيابة عن الكيانات الإيرانية، ورسوم الاحتيال المصرفي، وإخفاء طبيعة هذه المعاملات غير المشروعة عن المسئولين الأمريكيين.وفي لائحة الاتهام الأولية، اتهم كبار المديرين في البنك بالمشاركة المنهجية في الحركة غير المشروعة لتحويل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني التي تم تصميمها وتنفيذها من قبل كبار مسئولي البنوك، وحال ثبتت التهم على البنك التركي وواجه العقوبات الأمريكية سيمثّل صدمة كبيرة للاقتصاد الهش.كشفت صحيفة تركيش مينت تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت شركة تركية؛ بسبب دعمها لبرنامج الصواريخ الإيراني.وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت عن لائحة عقوبات جديدة تتضمن 13 كيان وفرد أجنبي، من بينهما شركة تركية، موضحة أن شركة Eren للكربون النشط والصناعة والتجارة التركية، من بين قوائم العقوبات، وذلك عقب المراجعة الدورية للأنشطة الخاضعة للعقوبات.أشارت إلى أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير سلبي كبير على مدى جاذبية تركيا للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن هناك قضية لبنك خلق التركي تنظر أمام القضاء الأمريكي بسبب مساعدته لإيران على تجنب العقوبات الأمريكية.وأكد موقع (أحوال التركي) انتشار فيروس كورونا يهدد السياحة في تركيا التي أصبحت من أهم مصادر الدخل لدى الاقتصاد التركي الهش.وتابع أن انتشار الفيروس بهذه الصورة في إيران المجاورة لتركيا، يثير مخاوف بشأن صناعة السياحة، التي تعد أكبر المصادر الآن للدخل الأجنبي، ويعد الاقتصاد التركي في أشد الحاجة لها، ولتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الليرة لأدنى مستوى له منذ شهر مايو من العام الماضي.ويعزى ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن التأثير المحتمل للفيروس على السياحة والاستقرار الاقتصادي.وأكد الموقع أن انخفاض إيرادات السياحية قد يزيد الضغط السياسي على البنك المركزي للاستمرار مع سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، والتي خفضت معدل الإقراض الرئيسي إلى 10.75% في فبراير مقابل 24% في يوليو.وذهب الموقع إلى أن أي اندلاع واسع النطاق لفيروس كورونا وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد يمكن أن يحفز أردوغان الذي يزداد استبدادًا، والذي أقال محافظ البنك المركزي في يوليو، للإصرار على عدم المضي قدمًا في التيسير النقدي.