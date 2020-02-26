زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

قال الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، لم يعترض أو يتدخل في أي عمل فني، وكان مع الفن وحرية الإعلام والصحافة والسينما.وأضاف زكريا عزمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة " صدى البلد": "عندما عرض عليه فيلم السفارة في العمارة أمر بتصوير الفيلم على الفور بدون حذف شيء منه"، مضيفا: "الرئيس الراحل مبارك كانت له العديد من المواقف الإنسانية".وتابع: "مصر بـ رئيسها وقاداتها وقواتها المسلحة وشرطتها وحكومتها وبرلمانها وأزهرها وكنيستها شاركوا في جنازة مبارك العسكرية".وأكد عزمي أن حضور الرئيس السيسي جنازة حسني مبارك يعتبر رد اعتبار للرئيس الأسبق، وما حدث اليوم مراسم ثابتة لأن الجنازات العسكرية تتم طبقا للقانون العسكري.واختتم: "ما شهدناه اليوم رد اعتبار للرئيس مبارك والتاريخ سوف ينصفه، وله العديد من المواقف العسكرية منها استرداد طابا، والحفاظ على كل ذرة رمل من تراب مصر".