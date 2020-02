سلاف فواخرجي: تحقق حلمي بالوقوف أمام دريد لحام في «شارع شيكاغو»

View this post on Instagram

البداية دايما بتكون صعبة... وانا مع كل بداية بخاف... ومع كل بداية تصوير بحس اني لأول مرة بحياتي عم وقف قدام الكاميرا... بخاف وبرتعب ، ومابنام قبلها بيوم... لدرجة اني يمكن امرض احيانا... بس بعد شوي بتتلاشى كل المشاعر الاولى الصعبة ، وبغرق بالعشق... وبصير انا والكاميرا واحد مامعنا شريك تالت... مامنشوف الا بعض ، بنفهم ع بعض ، بنحس ببعض ، بنغازل بعض ، واوقات ممكن نزعل من بعض ... ومنعيش الكاميرا وأنا ... حالة متعة ، دوران ... ودوائر دوائر مالها حدود ... ومع كل بداية تصوير كمان ، بحس انو يمكن تكون هي اخر مرة بوقف قدام الكاميرا ... ماحدا بيعرف... لهيك لازم اعطيها روحي ... قبل ماروح... البداية بتحمل نشوة والنهاية مسؤولية لازم كون قدها ... ومبارح ، كانت بداية جديدة لعمل جديد "شارع شيكاغو" والاحاسيس اللي حكيت عنها هي هي ماتغيرت ومابتتغير من لما ابتديت ولحد هاللحظة ، وبدعي ربنا انها ماتتغير... لأنها بالأخير هي "أنا"... بس بدايتي مبارح كانت بحلم انتظرته كتير... اني وقف امام عملاق من عمالقة الفن السوري والعربي ، "دريد لحام" الممثل اللي بتفتخر سوريا انه منها...ونحنا كلنا منفتخر فيه... احباب واصحاب والتقينا كتير وتعلمت منه كتير ورحنا واجينا وسافرنا سوا وعملنا نشاطات سوا وتفاصيل اجتمعنا فيها سوا... بس كنت ناطرة انو تجمعني معه بيوم الكاميرا... اتأخرت بس وأخيرا صارت... وكان بدايتي بعملي الجديد بحلم قديم وتحقق ... #دريد_لحام #سلاف_فواخرجي #محمد_عبدالعزيز #شارع_شيكاغو #ميرامار [شكرا #محمد_الأزن على الڤيديو ، شكرا #عمار_استانبولي على المونتاج]