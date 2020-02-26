«مستقبل وطن» يقدم ١٣٠فرصة عمل لشباب «الشهداء» بالمنوفية

أقام حزب «مستقبل وطن»، اليوم الأربعاء، بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، ملتقى لتوظيف شباب المركز بمقر الحزب، بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة، وذلك لدعم الشباب وتوفير أكثر من ١٣٠وظيفة لشباب المركز والقرى المجاورة.وأكد عاطف المكاوى، أمين الحزب بمركز الشهداءـ أن الملتقى شهد إقبالًا من الشباب، حيث تم قبول العدد المطلوب من الشركة الداعمة، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بعمل ملتقيات أخرى، مساهمة منه لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية لأبناء المركز.ومن جانبه، أكد النائب إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء، أن الملتقى وفر فرص بمرتبات مجزية وتم قبول الشباب ما بين ١٨إلى٤٠عامًا، بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية، وقد لاقى اقبالًا كبيرًا.ولفت «خليف» إلى أن الوظائف كانت عبارة عن مدري فروع ومشرفي أقسام، وموظفي أمن ومراقبوا كاميرات، وموظفي خدمات، وقد لاقت الوظائف والمرتبات استحسانًا من الشباب المتقدمين.