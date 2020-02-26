محافظ الغربية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة استطاعت التخلص من كميات كبيرة من مياه الأمطار من شوارع المحافظة في وقت قياسي.وأكد عدم تأثر الحركة المرورية بأي شارع أو نفق أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب نشروا معداتهما وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار.كما أكد محافظ الغربية أهمية المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة.