طبيب كويتي: إجلاء المواطنين من إيران وتأجيل الدراسة أسبوعًا

قال الدكتور غانم السارية، استشاري الأمراض المعدية في الكويت، إن جميع الحالات المصابة بكورونا قادمة من إيران، ولا توجد إصابات أخرى خارجة عن هذا الإطار.وأضاف السارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» إن هناك توجيهات محددة من منظمة الصحة العالمية يجري العمل بها في البلاد، وتم إجلاء المواطنين الكويتيين من إيران خوفًا عليهم.وتابع: «سيتم تأجيل الدراسة لمدة أسبوع حرصًا على الطلاب» مشيرًا إلى وجود قلق بين المواطنين الكويتيين.وأشاد بطريقة تصرف مصر مع مواطنيها وإعادتهم سالمين من الصين.