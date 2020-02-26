تامر أمين في «آخر النهار»: مقولة مبارك تحققت بعد 10 سنوات

وتابع "الشهادة الثانية هي شهادة فخر وامتنان واعتزاز للدولة المصرية ووطن اسمه مصر ونظام ورئيس حالي يحكم مصر؛ لأنه ما حدث اليوم من القيادة السياسية والرئيس المصري والحكومة والجيش يقول بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه دولة كبيرة ومتحضرة وتعلي معاني الوفاء والانتماء والأصل والعرفان، وأنه لو أي شخص أعطى ولو يوما واحدا من عمره للوطن، فإنه لا ينساه وهو ما حدث في الجنازة العسكرية وأقامها الجيش والقوات المسلحة لواحد من أهم قادة القوات المسلحة وصاحب الضربة الجوية ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة".



واستطرد: "الشهادة الثالثة لنا نحن كمصريين بعد أثبتنا أننا مازلنا قادرين على إبهار العالم وإعطاء دروس في التقدم والحضارة والرقي حتى لو كنا نعاني من أزمات الدنيا ولكن في كل مرة يظهر معدن المصريين، وهي التركيبة التي لم يستطع حلها أي شخص في العالم".

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم مهم في تاريخ مصر؛ لأنه يعطينا شهادة ثلاثية، الأولى شهادة للرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك الذي قال في يوم من الأيام "سيحكم التاريخ بما لنا وما علينا"، وبعد قرابة العشر سنوات، حكم التاريخ وصدق قول الرجل إن التاريخ سيحكم، وحكم بالمشاهد التي رأينها اليوم والحالة الحزينة والإنسانية التي كان فيها العرب والشعب المصري.أضاف تامر، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار: "الله سبحانه وتعالى قال: (وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)، وهذه هي الشهادة الأولى لشخص أفنى حياته في مصر عسكريًا وسياسيًا وكان ما كان في 2011 ثم رد له اعتباره، ومن حكمة القدر أن يطيل في عمره ليرى تضامن وتعاطف المصريين له".