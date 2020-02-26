البابا تواضروس يرحب بوفد من قيادات الكنائس الإنجيلية

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، بوفد من قيادات الكنائس الإنجيلية في ألمانيا وسويسرا ومعهم القس ثروت قادش رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية لحوار الأديان والثقافات، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما التقط قداسته مع ضيوفه صورة تذكارية عقب انتهاء العظة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.