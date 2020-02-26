الخارجية الأمريكية: لن ننسحب من العراق

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر، أنه لا توجد نية حاليا لدى الولايات المتحدة للانسحاب من الأراضي العراقية.وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي من واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، إن كتائب حزب الله العراقي لا تزال تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى قلق واشنطن من فشل الحكومة العراقية في التعامل مع حزب الله وفي حماية البعثات الدبلوماسية.وأعلن ديفيد شينكر، خلال المؤتمر، إدراج واشنطن الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أحمد الحمداوي على قوائم الإرهاب.وأكد شينكر أن مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية ببغداد، يعد خطوة مهمة لتحقيق الردع.