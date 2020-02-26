رهبان دير الأنبا موسى بالعلمين يقدمون هدية تذكارية للبابا تواضروس

قدم وفد من مجمع رهبان دير القديس القوي أنبا موسى بطريق العلمين، ونيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على الدير، هدية تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال حضورهم لاجتماع الأربعاء الأسبوعي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.