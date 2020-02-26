مجدي الدقاق: قلت لـ مبارك «لا يجوز حبس صحفى فى عهدك»

قال الكاتب الكبير مجدي الدقاق، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، طلبه في القصر الرئاسي لسؤاله عن رأيه في الحكم الصادر بالحبس ضد إبراهيم عيسي.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "قلت للرئيس مبارك وقتها، أنا ماشى في التليفزيونات حاطط وردة اسمها حرية الصحافة في مصر.. لا يجوز في عهد الرئيس مبارك أن يحبس صحفي، وكان هناك تيار داخل البلد يريد ذبح الصحفيين".وتابع: "قلت لمبارك هتفتح باب حقوق الإنسان علينا.. فقال لي في ناس بتقول زودوها شوية، وطلب من شخص موجود معنا أن يكتب رأيه في قضية إبراهيم عيسى".