النفط يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من عام بسبب «كورونا»

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن مئات حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط، مما أشعل المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة، فضلا عن بواعث القلق من انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة.تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.43 دولار للبرميل، منخفضا 1.52 دولار بما يعادل 2.77%، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 48.73 دولار للبرميل، بتراجع 1.17 دولار أو 2.34%، وفي وقت سابق من الجلسة، سجل كلا الخامين أدنى مستوياته منذ يناير 2019، مع تهاوي برنت إلى 53.03 دولار للبرميل، وانخفاض غرب تكساس إلى 48.30 دولار.اقتدى النفط بخسائر الأسهم بعد تقارير عن وضع 83 شخصًا في نيويورك تحت الملاحظة نظرا لاحتمال تعرضهم للفيروس.وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه: "في كل مرة يأتي خبر، خاصة إذا كان يتعلق بحالات جديدة في الولايات المتحدة كما في نيويورك، فإنه يقحم نفسه ويجبر على مزيد من البيع ويزيح مدخلات العوامل الأساسية الطبيعية جانبا".وتأكدت أولى حالات الإصابة في دول مثل اليونان وجورجيا والبرازيل، بينما تفرض السلطات مزيدا من قيود السفر والحجر الصحي في عدة قارات.