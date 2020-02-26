بسمة وهبة: مشهد جنازة مبارك يعكس نبل الشعب المصرى

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مؤسسات الدولة سجلت مشهدًا مشرفًا خلال جنازة مبارك اليوم، معلقة، نتفق أو نختلف، لا بد أن ندرك أن تحركات الدولة "غير".وأضافت ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الدولة وتصرفاتها لا بد أن تليق بحجم وتاريخ مصر، وما حدث اليوم يؤكد أن مصر دولة عريقة ومخلصة، وشعبها نبيل، وبها قيادات تؤمن بقيمة الدولة والقانون والتاريخ وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.واستطردت: أن القيم الأصيلة وتعلو على كل شيء وأي شيء.