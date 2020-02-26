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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «توب العيرة ويا عمري» في المكتبة السينمائية التونسية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:29 م
«توب العيرة ويا عمري»
«توب العيرة ويا عمري»
دعاء عبد المقصود
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يُعرض الفيلمان الوثائقيان توب العيرة للمخرجة لين الفيصل ويا عمري للمخرج هادي زكّاك ضمن فعاليات العروض السينمائية في المكتبة السينمائية التونسية التابعة للمركز الوطني للسينما والصورة التونسي.

ومن المقرر عرض يا عمري يوم الخميس 27 فبراير، بينما يُعرض توب العيرة يوم السبت 29 فبراير الساعة الرابعة عصرًا.

يذكر أن «توب العيرة» عرض عالميا لأول مرة في مهرجان لندن الدولي لصانع الأفلام، ونافس على جوائز أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي لفيلم أجنبي وأفضل مونتاج لفيلم وثائقي، كما فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا، وحصل على تنويه خاص من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وعُرض للمرة الأولى في العالم العربي من خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في بيروت، وشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمصر، مهرجان الفيلم العربي بروتردام، ومهرجان منارات للفيلم المتوسطي بتونس.

وتدور أحداث «توب العيرة» حول الجدة سهام المعروفة باسم سوسو (80 عامًا) وابنتها دعاء (50 عامًا) وحفيدها سعد (16 عامًا) الذين يضطرون للهجرة من سوريا بعد بداية الثورة، ليعيشوا مشتتين في مختلف بقاع العالم، تجمعهم رغبة واحدة في الاجتماع ببعضهم مجددًا.

الفيلم سيناريو وإخراج لين الفيصل وإنتاج سارة حسن، بالتعاون مع شركة إنتاج كرييتف ميديا سوليوشنز (Creative Media Solutions) ويقوم بالشخصيات الرئيسية للفيلم سهام أبو نبوت، دعاء الزعبي وسعد القوتلي وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.

ويتابع المخرج في فيلم يا عمري عبر السنين شيخوخة جدته هنريّت التي تخطت 100 سنة من الحياة ويرصد تحوّل الذاكرة والهجرة من لبنان إلى البرازيل، وقصص الحب والأولاد والوقت المعلّق. الفيلم كتابة وإخراج هادي زكّاك وإنتاج ZAC Films وتوزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.

وفاز يا عمري بالعديد من الجوائز أهمها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والجائزة الفضية من مهرجان جنيف الدولي للفيلم الشرقي وجائزة الاستحقاق من مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود بالولايات المتحدة وجائزة تقديرية من The Impact Docs Awards.

وشارك في عدة مهرجانات عالمية منها أيام بيروت السينمائية 2017 وكان الفيلم الوثائقي الوحيد في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، وشارك في أيام القاهرة السينمائية ومهرجان الفيلم اللبناني بأستراليا، أيام فلسطين السينمائية، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا.

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