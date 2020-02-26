أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد الحق والاعتبار لمبارك

قال الإعلامي أحمد موسى إن كل ما تم ترويجه عن الرئيس الراحل حسني مبارك شائعات وأكاذيب.أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس مبارك هو مَن أعاد القوة لسلاح الجو في 73 ووجه ضربة موجعة للعدو.أوضح أن السيسي أعاد الاعتبار والحق للرئيس مبارك، لافتًا إلى أن الدولة المصرية كرمت مبارك بأعلى مستوى من التكريم بترتيب الجنازة العسكرية اليوم، كما أن مشهد تقدم السيسي للجنازة العسكرية يشاهده العالم بأكمله، رسالة قوية لكل متآمر وخائن يحاول إسقاط الدولة المصرية.وتابع مذيع «على مسئوليتي»: "محدش يقدر على الوطن مهما تعرضت الدولة إلى مؤامرات، ومصر لن تسقط بفضل تماسك الدولة والمؤسسات والشعب".