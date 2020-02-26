البنتاجون: لا خطط أمريكية للعودة إلى الحدود السورية التركية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية لا تنوي العودة إلى الحدود السورية التركية.وفي جلسة استماع نظمتها لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب في الكونجرس، قال إسبر: "في الوقت الحالي، لا أرى أي إمكانية لأن نعود إلى الحدود (السورية التركية)".وبحسب الوزير، فإن البنتاجون لا يزال يركز جهوده على دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال الوزير إن مقاطعة إدلب، حيث تتصادم أطراف مختلفة من النزاع السوري، تمثل المنطقة الأكثر تأزما في البلاد.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للتدخل في الحرب الأهلية السورية، أضاف إسبر أنه لم يكن هناك أي حديث عن ذلك، مضيفا: "نعتقد أن الطريق الأمثل إلى الأمام هو العملية السياسية الجارية حاليا".وفي خريف العام 2019، سحبت الولايات المتحدة عسكرييها من الأراضي السورية المتاخمة للحدود التركية، على خلفية عملية لأنقرة، خاضتها آنذاك ضد المقاتلين الأكراد السوريين في شمالي سوريا، وأسفرت عن إقامة منطقة آمنة تركية على أراض غادرها الجنود الأمريكيون.