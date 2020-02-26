رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ديمة الجندى تهاجم المنتجين وتساند باميلا الكيك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:20 م
ديمة الجندي
ديمة الجندي
سناء إسماعيل
طباعة
عبرت الفنانة السورية ديمة الجندي، عن غضبها من المنتجين، مؤكدة أن هناك منطقا خطأ في التعامل مع الدراما مؤخرًا.

وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "لا أنا ولا غيري راضين عنه، وجاءت فترة كنا قررنا عدم الكلام حول الأمر، ولكن يبدو أن الصحيح لن يأتي إلا إذا صار ثورة على الدراما العربية".

وأضافت: "الأمر الذي استفزني أكثر كلام باميلا الكيك وأنها معها حق في بعض منها لأن حقها أن تطلب بأن تعمل مع شركة معينة أو مخرج معين، وبالتالي هي مهمشة".

وكانت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، قد شنت هجومًا مؤخرًا على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤكدة أنها تعتمد على جمالها، لأنها دخلت التمثيل من باب مسابقات ملكات التجميل، وبغير دراسة للفن، مشيرة إلى أنها أدت كل أدوارها على مدار خمس سنوات متتالية.

كما هاجمت شركة الصباح كذلك للإنتاج الفني، قائلة: "ما في غير ممثلة واحدة تبني آمالك عليها وهي نادين نجيم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

لماذا لم يحظ مرسي بنفس تكريم مبارك؟.. مصطفى بكري يجيب

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

منوعات

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه

5 مارس.. أحمد الملواني يناقش «ما يشبه القتل» بالإسكندرية