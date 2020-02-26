ديمة الجندى تهاجم المنتجين وتساند باميلا الكيك

عبرت الفنانة السورية ديمة الجندي، عن غضبها من المنتجين، مؤكدة أن هناك منطقا خطأ في التعامل مع الدراما مؤخرًا.وقالت خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "لا أنا ولا غيري راضين عنه، وجاءت فترة كنا قررنا عدم الكلام حول الأمر، ولكن يبدو أن الصحيح لن يأتي إلا إذا صار ثورة على الدراما العربية".وأضافت: "الأمر الذي استفزني أكثر كلام باميلا الكيك وأنها معها حق في بعض منها لأن حقها أن تطلب بأن تعمل مع شركة معينة أو مخرج معين، وبالتالي هي مهمشة".وكانت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، قد شنت هجومًا مؤخرًا على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤكدة أنها تعتمد على جمالها، لأنها دخلت التمثيل من باب مسابقات ملكات التجميل، وبغير دراسة للفن، مشيرة إلى أنها أدت كل أدوارها على مدار خمس سنوات متتالية.كما هاجمت شركة الصباح كذلك للإنتاج الفني، قائلة: "ما في غير ممثلة واحدة تبني آمالك عليها وهي نادين نجيم".