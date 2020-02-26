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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية ضد «نيويورك تايمز»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:16 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت الحملة الانتخابية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز"، متهمة إياها بالتشهير ونشر مقال كاذب عن علاقة ترامب المزعومة مع روسيا.

وأكدت الحملة أنها رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك بهدف "محاسبة المؤسسة الإعلامية على نشرها عمدا وعلى نطاق دولي، معلومات كاذبة ضد حملة الرئيس ترامب".

وقالت المستشارة القانونية في حملة ترامب، جينا إيليس، إن المعلومات الواردة في مقال "نيويورك تايمز"، "كاذبة ومشهرة 100%"، مشيرة إلى أن "الصحيفة كانت على علم ببطلان المعلومات، لكنها نشرتها بغرض الإساءة" إلى حملة ترامب.

ورفعت الدعوى بسبب مقال نشرته "نيويورك تايمز" في 27 مارس 2019، ادعت فيه بوجود صفقة بين حملة ترامب وما وصفته بـ"الأوساط الأوليغارشية التابعة لفلاديمير بوتين"، تقضي بتقديم الجانب الروسي مساعدة لترامب في الحملة ضد منافسته في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون مقابل "سياسات خارجية مؤيدة لروسيا" وتخفيف العقوبات، على حد الزعم.

يذكر أن التحقيق الذي أجراه المدعي المستقل روبرت مولر في موضوع صلات ترامب المزعومة بروسيا، أشار إلى عدم وجود أي دليل على "تآمر" ترامب مع روسيا.

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