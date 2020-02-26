شيخ الأزهر يعزى خادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن سعود

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه لأسرة المغفور له بإذن الله، سائلًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".