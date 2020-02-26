رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

هاجم رضا عبد العال، نجم ناديي الأهلي والزمالك السابق، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد تهكم الأخير عليه خلال أحد اللقاءات وأخطأ فى نطق اسمه بـ"رضا عبد المعطي".وقال عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، إن مرتضى منصور يقارننى بابنه أمير، معبرًا عن رفضه هذه المقارنة قائلًا: "أمير اللاعيبه مش طايقاه".وأضاف موجهًا حديثه لمرتضى منصور: "أنا مش رضا عبد المعطي.. أنا ليا تاريخ أكثر من أى حد فى نادى الزمالك.. وهتتريق هتريق.. ولو تطور الأمر هقول على فضايح جوه النادي".