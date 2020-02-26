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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان ينفي إطلاق سراح زوجة البشير

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:12 م
زوجة البشير
زوجة البشير
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نفت النيابة العامة السودانية ما تردد بشأن إطلاق سراح وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، والمتهمة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما نفت تعرضها لسوء معاملة.

أكدت النيابة العامة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تقديم أي طلب أمام النيابة بسوء معاملة للمتهمة وداد بابكر أو أي متهم.

وأشارت إلى أن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات في الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة كل ما يمكن من حفظ حقوق وكرامة المتهمين.

وأكدت النيابة السودانية، أن الجميع سواسية أمام القانون وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الإجراءات الجنائية، وأنها تحترم حقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون، وأنها كفلت للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة، واتخذت كل الاحتياطات لعدم تعريض أي متهم للتعذيب أو أى معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقًا كانت غائبة طوال ثلاثين عامًا خلت.

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