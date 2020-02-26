غرفة السياحة تنفى إلغاء رحلات العمرة

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة، إن فيروس «كورونا» مستمر منذ أكثر من شهر، وهناك حجوزات مسبقة للعمرة وبشكل طبيعي ولم تتأثر معدلات الحجز بظهوره.وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن»: «تعاملنا سابقًا مع فيروس إنفلونزا الطيور ولم يتم إلغاء رحلات وقتها، لكن الأمر يحتاج توعية وهناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية».وتابع أنه يجب على المعتمر أن يحمي نفسه باتخاذ التدابير الوقائية الخاصة والمعروفة من خلال إرشادات وزارة الصحة.