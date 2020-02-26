مجدي الدقاق: هيكل طلب أن يكون مستشارًا إعلاميًا لمبارك والأخير رفض

قال الكاتب الصحفى مجدي الدقاق، إن محمد حسنين هيكل طلب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أن يكون مستشارًا إعلاميًا له وأرسل بذلك خطابًا مكتوبًا، ولكن الرئيس مبارك رفض، ورد ردًا جميلاً.وأضاف فى لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة المحور، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أبلغني بأن هيكل كان وزيرًا للإعلام في عهد عبدالناصر، وانقلب على عبدالناصر في دعم السادات للإطاحة بمجموعة 15 مايو، وانقلب على السادات في كتاب خريف الغضب.وتابع أن الرئيس مبارك كان معتزًا جدًا في علاقته بالرئيس السادات، وكان حريصًا في بداية ولايته على وضع صورتي جمال عبدالناصر والسادات خلفه لتعزيز روح الانتماء لدى المصريين.وتابع قائلا: "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يكن لديه أي خلاف مع أحد، والدليل إطلاق أسماء محمد نجيب وأحمد عرابي والسادات على محطات المترو.