مجدي الدقاق: ثورة 30 يونيو أوقفت مشروع «مقاولى الهدد» ضد الدولة

قال الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يكن لديه أي خلاف مع أحد، والدليل إطلاق أسماء محمد نجيب وأنور السادات وجمال عبدالناصر وأحمد عرابي على محطات المترو.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مبارك ومؤسسات الدولة كان لديهما مستندات إدانة ضد أيمن نور بتلقي تمويلات خارجية، ولكن لم يتم إظهار تلك المستندات للرأي العام.وعن ثورة 30 يونيو، أكد "الدقاق"، أن خروج المصريين في 30 يونيو بالملايين أوقف مشروع "مقاولي الهدد" ضد الدولة المصرية.