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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يغلق أماكن التجمعات العامة بالعراق حتى 7 مارس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:00 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إغلاق أماكن التجمعات العامة، مثل دور العرض والمقاهي والنوادي من 27 فبراير إلى 7 مارس المقبل، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته فضائية "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بتعطل الدوام في المؤسسات التربوية والجامعات 10 أيام وأعلنت 8 محافظات عراقية "النجف وكركوك وديالى وصلاح الدين وأربيل ودهوك والسليمانية ونينوى"، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام في المدارس لفترات مختلفة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن تم تشخيص إصابة 4 أفراد بالفيروس في البلاد.

ويأتي قرار تعليق الدوام لفترات مختلفة، بعد إعلان وزارة الصحة العراقية تشخيص إصابة أربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من إيران بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.

ووفقا لبيان الوزارة، تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الأجهزة الطبية والصحية المختصة، وأظهرت نتائج التحليل إصابة تلك العائلة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت، إنها اتخذت جميع الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين.

بدوره، أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري البدء بتنفيذ خطة طارئة بعد ظهور الإصابات الأربع، وأكد "اتخاذ التدابير لمنع انتشاره".

وكانت السلطات العراقية، أعلنت الإثنين الماضى، أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في النجف، والمصاب إيراني دخل إلى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الإيرانيين قبل ثلاثة أيام.

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