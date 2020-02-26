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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تجديد إيفاد أشرف الشوادفي إلى تنزانيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:51 م
الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة
أميرة العناني
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اعتمد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء تجديد إيفاد الشيخ أشرف إبراهيم الشوادفي، إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ للعمل لدى المركز الثقافي المصري الإسلامي بدار السلام - تنزانيا.

وحددّت وزارة الأوقاف ضوابط الإيفاد واشترطت عددًا من القواعد نرصدها في السطور التالية:

1 - أن يكون أزهريًا ومُسكّنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء.

2 - ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتمت مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الماضيين.

3 - أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

4 - أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية.


5 - يختبر فى: "القرآن الكريم كاملًا، العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة النبوية والثقافة العامة، وأن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، وأن يكون حسن السير والسلوك".

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