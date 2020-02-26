تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مساكن التجمع 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الأربعاء، تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.قال المتهم في التحقيقات:"إنه فشل في الحصول على فرصة مناسبة يستطيع من خلالها توفير متطلباته الشخصية، خاصة وأنه مقبل على الزواج، مستطردا:" كنت عاوز اتجوز".أضاف المتهم أمام سراي النيابة: "عندما ضاق بي الحال، اختمرت في ذهني فكرة سرقة الشقق السكنية، وهو ماحدث حيث كنت أقوم بدخول الشقق بأسلوب كسر الباب بعد التأكد من خروج قاطنيها، حتى تمكن رجال من ضبطي بعدما رصدتني إحدى كاميرات المراقبة أثناء تنفيذ واقعة سرقة".كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع، يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغات، وبإجراء التحريات وبمراجعة كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم ويدعى "أيمن.ع" وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطه، وأقر بارتكاب وقائع السرقة.تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.