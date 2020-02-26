"الدوي" يوضح ملامح برنامجه في انتخابات مجلس إدارة مؤسسة "دار المعارف"

أعلن الكاتب الصحفي محمد الدوي، عن ترشحه في انتخابات مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر، والتي من المنتظر انطلاقها في العاشر من مارس 2020.وأكد "الدوي" في أعقاب إعلان ترشحه رسميا، أنه اتخذ هذه الخطوة بهدف العبور بالمؤسسة إلى بر الأمان في تلك المرحلة التي تعد من أصعب المراحل في عمر المؤسسات الصحفية القومية.وأوضح أن الخطوط الأساسية لبرنامجه الانتخابي تتمركز على دعم الكوادر الشبابية، وإعطائهم مزيد من الفرص من أجل النهوض بالمؤسسة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتواجدة، بالإضافة إلى السعي لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين خاصة وأنهم يستحقون الأفضل لهم ولمهنتهم.تجدر الإشارة إلى أن محمد الدوي يعمل بمؤسسة دار المعارف "مجلة أكتوبر منذ سنوات عدة، كما حصل على عضوية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وله تاريخ كبير في مجال العمل الصحفي، كما أن له العديد من مقالات الرأي وبخاصة في المجال الثقافي، والقضايا العربية المشتركة.وكتب الدوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"، ترشحت رسمياً لعضوية مجلس إدارة مؤسستي دار المعارف ومجلة أكتوبر، وأتمنى من الله التوفيق والعبور بالمؤسسة إلى بر الأمان في تلك المرحلة التى تعد من أصعب المراحل في عمر المؤسسات الصحفية القومية.