رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مفارقات جنازة مبارك».. جمعت 3 رؤساء لمصر و4 رؤساء حكومات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:07 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
طباعة
كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن المفارقات التي ظهرت اليوم في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، إنه من مفارقات اليوم أن الجنازة جمعت اليوم 3 رؤساء، وهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتابع الباز أن الجنازة شارك فيها 4 رؤساء حكومات أحمد نظيف، والفريق أحمد شفيق، والمهندس إبراهيم محلب، والدكتور مصطفى مدبولي.

واستكمل أن الجنازة جمعت أيضا رموز عهد الرئيس مبارك كزكريا عزمي، وأحمد عز، وهشام طلعت مصطفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«إكسترا نيوز» تكشف ألاعيب الإخوان الإرهابية للتشكيك فى مصداقية القناة

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

منوعات

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه

كنز الأستاذ.. مذكرات السيد أبوالنجا معلم هيكل فى «مدرسة التجارة»