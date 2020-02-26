«مفارقات جنازة مبارك».. جمعت 3 رؤساء لمصر و4 رؤساء حكومات

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن المفارقات التي ظهرت اليوم في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، إنه من مفارقات اليوم أن الجنازة جمعت اليوم 3 رؤساء، وهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.وتابع الباز أن الجنازة شارك فيها 4 رؤساء حكومات أحمد نظيف، والفريق أحمد شفيق، والمهندس إبراهيم محلب، والدكتور مصطفى مدبولي.واستكمل أن الجنازة جمعت أيضا رموز عهد الرئيس مبارك كزكريا عزمي، وأحمد عز، وهشام طلعت مصطفى.