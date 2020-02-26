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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

‪محافظ قنا: لجان تفتيش يومية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:07 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية للمدن بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بقنا شكلت لجان تفتيش للمرور بشكل يومى على المنشآت الخدمية؛ للتأكد من انتظام سير العمل بها ورصد أى مخالفات تحول دون تقديم الخدمة بصورة جيدة للمواطنين.

ففى قطاع الصحة؛ أوضح الداودى في بيان له اليوم الأربعاء، أن اللجان المشكّلة قامت بالمرور على ثلاث وحدات صحية بمدينة نجع حمادى هى " الحلفاية بحرى – الرئيسية – الشاورية"، ونجحت في رصد عدد من المخالفات وإحالة 9 مسئولين من العاملين بهم للتحقيق لتقصيرهم في آداء مهامهم المكلفين بها، وتحويل اثنين آخرين للتحقيق لتغيبهما عن العمل دون سند قانونى.

كما رصدت اللجان عددا من الملاحظات الأخرى في مجال النظافة ومكافحة العدوى ووجهت بتلافى تلك الملاحظات، كما وجهت مسئولى الصيدليات بتلك الوحدات بإعداد طلبيات بنواقص الأدوية وصرفها من مخازن الإدارة الصحية بصفة منتظمة وتوفيرها للمرضى المترددين.

وأضاف الداودى أنه في قطاع التموين قامت لجان التفتيش بالمرور على المخابز البلدية والأسواق العامة بمدن (أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، قنا، قوص)، ونجحت في تحرير 39 محضر مخالفة منها 9 عدم نظافة أدوات عجن، 7 خبز غير مطابق للمواصفات، 4 نقص وزن رغيف الخبز، 2 عدم وجود قائمة تشغيل، 2 تصرف في جزء من حصة الدقيق، 2 عدم اعطاء بون صرف، 2 مخابز مغلقة ومخالفة واحدة توقف عن الإنتاج.

كما تم تحرير 29 مخالفة في مجال الأسواق منها 29 عدم إعلان عن الأسعار، 3 ذبح خارج المجازر الحكومية، 2 عدم صلاحية المواد الغذائية، 2 سلع مجهولة المصدر، ومحضر واحد عدم صلاحية السلع المعروضة وتوقف محطة وقود عن العمل وسلع بدون فواتير.

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