الجزائر تدين هجومًا إرهابيًا استهدف منطقة غومبي بنيجيريا

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في منطقة غومبي شمال شرقي نيجيريا، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجيريين في هذه المحنة.وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح اليوم: "ندين بشدة الهجوم الشنيع الذي اقترفته الجماعة الارهابية (بوكو حرام) ضد منطقة غومبي التابعة لولاية أداماوا في شمال شرقي نيجيريا والذي خلف العديد من القتلى من المدنيين وفي صفوف الجيش النيجيري".وأضاف: نتقدم بتعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع معربين عن تضامننا التام مع حكومة نيجيريا وشعبها الشقيق في هذه المحنة الأليمة، مشيرًا إلى أن هذه الهجومات ضد أهداف مدنية تدل على فشل المخطط الإرهابي وفروعه بالمنطقة أمام عزم وحزم السلطات النيجيرية في الحرب التي تخوضها دون هوادة ضد الإرهاب.