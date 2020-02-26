لماذا لم يحظ مرسي بنفس تكريم مبارك؟.. مصطفى بكري يجيب

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حملت العديد من الرسائل، حيث إن مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع رئيس سابق لا يمكن التشكيك فى وطنيته، لا سيما وأنه حمى البلد بتخليه عن السلطة عام 2011.وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام " المذاع على فضائية "ten"، أن هناك فارقا كبيرا بين مبارك ومرسي، وهناك من يتساءل لماذا مبارك ولماذا مرسي؟ فيما يتعلق بالتعامل مع مشهد النهاية للرئيسين، ليجيب: "الفارق أن مبارك حرص على الدولة ومؤسساتها لكن مرسي سعى لإثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة ليحل مكانها الإخوان ويطمسوا هوية البلد".وتابع: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا السلوك رسخ قاعدة مهمة للأجيال القادمة، وهى أن مصر لن تنسى أبناءها ولهذا كان التكريم على مستوى عالٍ.