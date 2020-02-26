البرازيل بوابة كورونا لأمريكا اللاتينية

وصل فيروس كورونا المستجد إلى أمريكا اللاتينية اليوم، بعد إعلان البرازيل تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لدى رجل في ساو باولو جنوب شرق البلاد، كان قد زار إيطاليا مؤخرا.وقال وزير الصحة البرازيلي لويس انريكي مانديتا في مؤتمر صحافي: «لدينا تأكيد لإصابة رجل يبلغ 61 عامًا، عاد مؤخرا من إيطاليا حيث أمضى نحو أسبوعين في منطقة لومبارديا في الشمال الإيطالي، وأصبحت بؤرة للفيروس».وأدى إعلان الوزير إلى تراجع كبير في بورصة ساو باولو التي خسرت 5،03 % في منتصف جلسة التداول.