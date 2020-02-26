السعودية تمول بناء 3 مستشفيات فى تونس

انطلقت في تونس الأعمال الهندسية لبناء 3 مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية 400 مليون دينار ما يعادل (139.84 مليون دولار).جاء ذلك عقب توقيع عقود الدراسات مع المكاتب الاستشارية السعودية، التي تمت الموافقة عليها لتصميم مشاريع بناء وتجهيز المستشفيات، اليوم، بمقر وزارة الصحة التونسية وبإشراف الدكتورة سنية بن الشيخ، وزيرة الصحة بالنيابة وبحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد محمود العلي.وتشمل الاتفاقية مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان (في إطار هبة من المملكة العربية السعودية)، والمستشفى الجهوي بمدينة سبيبة من ولاية القصرين (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية)، والمستشفى الجهوي بمدينة الجم من ولاية المهدية (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).وسيتم إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان في مدة تستغرق 3 سنوات، وسنتين لكل من المستشفى الجهوي بسبيبة، ومستشفى الجم.