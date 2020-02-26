روسيا تقرر التصويت على التعديلات الدستورية 22 أبريل

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على إجراء تصويت على مستوى البلاد للسماح للمواطنين بإبداء رأيهم في مجموعة من التعديلات الدستورية يوم 22 أبريل.ونقلت الوكالة "إنتر فاكس" الروسية عن النائب بافل كراشينينيكوف قوله: إن بوتن وافق على المقترح، وكان بوتين اقترح، الشهر الماضي، تعديلات دستورية قد تتيح له المجال لإبقاء قبضته على السلطة، بعد ترك الرئاسة عام 2024.وفي وقت سابق من هذا الشهر دافع بوتين، خلال لقائه مع مواطنين، عن الخطط المثيرة للجدل بشأن التعديل الدستوري في بلاده.وقال بوتين، خلال فعالية بالمدينة الصناعية تشيريبوفيتس: إنه لم يقم باقتراحات التغيير من أجل توسيع نطاق صلاحياته، لكنه تأكد بعد كثير من الأعوام في السلطة أن بعض الأمور لم تعد تسير كما ينبغي، لذا يجب أن يصوّت الشعب الروسي على قبول التغييرات.واختتم قائلا: "يعد ذلك أعلى أشكال الديمقراطية".