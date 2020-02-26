وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقود التحول الرقمى للشركات غدًا

يشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، غدًا، توقيع عقود مشروع التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.وأعلن الوزير تنفيذ المشروع في 60 شركة تابعة وقابضة في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي بشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطة تطوير شاملة لجميع الشركات، وتستهدف الوزارة مضاعفة إيرادات الشركات خلال العام المالي الجديد.