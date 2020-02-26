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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل مؤتمر «اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى» بـ«تربية حلوان»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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شهدت جامعة حلوان، اليوم، افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.

رأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى إطار التحول والتمكين الرقمي في المجتمع والرؤى المستقبلية، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني، رئيس لجنة قطاع التعليم النوعي والاقتصاد المنزلي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق.

أكد الدكتور الشربيني، أننا نعيش نظاما عالميا جديدا يعتمد على الثروات المعلوماتية، حيث تتمثل مدخلاتها ومخرجاتها فى رأس المال المعرفي وما تضمنه المعرفة من ذكاءات وإبداعات صارت تمثل المكون الأساسي والجزء الأكبر من القيمة المضافة فى العملية الإنتاجية واقتصاد المعرفة.

وأضاف أنه تتمثل أهمية اقتصاد المعرفة فى قدرته على تحويل الدول الفقيرة إلى دول متطورة وحديثة من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين الأداء ودعم الدخل القومى وتوفير العمل فى مجالات متقدمة ترتبط بنشاطات المعرفة، حيث يعتمد اقتصاد المعرفة بصورة غير مسبوقة فى الاتصالات والمعلومات على إبداعات وابتكارات وتطور الاقتصاد، لذا يجب دعم وغرس مبادئ الثقافة المعلوماتية تعليما وتطبيقا من خلال دمج الطلاب في برامج إعداد المعلم، حيث يعد التعليم الرقمي اليوم مطلبا هاما وحيويا لا بديل عنه ولا مناص منه، لذا يتحتم على كليات التربية فى مصر إعداد معلمي المستقبل تكنولوجيا، حتى يواكبوا متطلبات العصر ومستحدثاته.

واستهل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، كلمته بنعي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى سعادته البالغة باختيار عنوان المؤتمر بما يتواكب مع سياسية الدولة في التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة وما يتواكب مع سياسة جامعة حلوان فى التحول والتمكين الرقمى، حيث إن التكنولوجيا اليوم تعد من أهم المفردات في الاقتصاد وأضاف إنها سمة القرن الحادي والعشرين فى الاقتصاد المبني على المعرفة، وهذا يعنى أن مجتمعاتنا تبنى على المعرفة وهيمنتها باعتبار التعليم وسيلة المرور لعصر المعلومات، لذا لا بد من تطوير التعليم من خلال تنمية حقيقية برأس المال البشرى الذى هو محور العملية التعليمية.

وأكد أن المعرفة والإبداع والذكاء الفكري والاصطناعي هو قوام الوصول لاقتصاديات المعرفة، وأن تكون المعرفة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث إن اقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات واستخدام الابتكار والرقمنة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التمكين الرقمي في التعليم يهدف إلى تمكين المعلم والطالب والإدارى داخل منشآته التعليمية على حد سواء بشكل دائم ومستمر، من أجل إكسابهم القدرة على توظيف المعلومات، لذا لا بد من التمكين الرقمي لكي نتحول من مستهلكين إلى منتجين للمعرفة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الأنشطة العلمية بالجامعة هي من أهم الأنشطة لما تسهم به في تبادل الآراء وتواصل الأجيال، حيث إن المعرفة اليوم أصبحت ترتبط بالاقتصاد والتنمية، ويجب إعداد معلمي المستقبل بالمستجدات الحديثة والتمكين الرقمى، مؤكدة سيادتها أن المؤتمر يقدم أفكارًا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا.

وأضاف الدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين، قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، حيث إن المؤتمر يلقي الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمي في دعم فئات المتعلمين.

وأكدت الدكتورة إيمان صلاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمر ناقشت التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.

وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة قضايا واتجاهات حول التمكين الرقمي في التعليم، والبيئات التربوية في ظل اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، تجارب لتطبيقات اقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على التعليم، توجهات البحث التربوى فى التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة.

يقام على هامش المؤتمر ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر فى مصر والعالم العربي، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق.

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