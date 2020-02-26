«الحرية المصرى»: «إسكات البنادق» دعوة للحياة والأمن بإفريقيا

أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، على دور مصر الإيجابي نحو القارة الإفريقية، قائلة "إنه لم ولن يتوقف الدور المصري الإيجابي ولا السعي المصري الجاد من أجل كل صالح للقارة الإفريقية".وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إنه في هذا السياق جاءت دعوة مصر مع بدء رئاستها للاتحاد الإفريقي في التاسع من فبراير من العام الماضي لتبني "مبادرة إسكات البنادق" في القارة الإفريقية والتي عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال فترة رئاسته للإتحاد الإفريقي على ترسيخ تنفيذ المبادرة.وأضاف زهدي، أن مصر تستمر وبعد نهاية فترة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقية في استكمال تنفيذ المبادرة، والتي تدعو لنبذ العنف والنزاع والتنازع الحدودي أو القبلي أو العشائري والتخلي عن حل المشكلات بالعنف والاقتتال واستبداله بالحوار البناء ومحاولة حل الخلافات من الجذور بحلول توافق وتكامل بدلا من انشقاق واختلاف.وتابع، أن مبادرة "إسكات البنادق" برعاية ودعم مصر ليس فقط تحرك استراتيجي أو أمني أو سياسي، إنما اقتصادي إنمائي داعم لتحرك القارة نحو التنمية المستدامة 2063، لأن إعادة توجيه الإنفاق لجهود التنمية أفضل من إهدار أموال الشعوب في الحروب والنزاعات.