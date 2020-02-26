دعم مصر: حريصون على الاستماع للرأي والرأي الآخر

أكد عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حرص الائتلاف على الاستماع للرأي والرأي الآخر حول قانون الإدارة المحلية من أجل الوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفًا أن جميع الملاحظات والمداخلات التي تتم من جميع المشاركين في الحوار المجتمعي محل اعتبار وتقدير، وسنعمل على الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن النقاش والحوار دائما ما تكون نتائجه إيجابية للصالح العام.جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.أشار القصبي إلى أن مصر تنمو وبها قيادات وكوادر قادرة على العمل من أجل الأفضل بجميع مؤسساتها ونقاباتها ومن ثم الحاجة الآن نحو استمرار التكاتف والدعم لأعمال التنمية والتطوير هو مايكون المستهدف، قائلا:" جميعنا في مصر نستهدف الأفضل والأحسن ولدينا نماذج ناجحة وقيادات كبيرة تسعى لماهو في الصالح العام".وتطرق بحديثه بشأن الخلط القائم بين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وحصر القانون فقط في الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون به 156 مادة منه قرابة 25 مادة متعلقة بالانتخابات والباقي متعلق بالإدارة المحلية ومن ثم قانون الإدارة المحلية مش انتخابات فقط.وأتم القصبي حديثه بالتأكيد على دور النقابات في إعداد الكوادر التي تقود العمل العام في مصر، وإثراء الحياة العامة.