أحمد زيدان: المحليات هى العمود الفقرى للدولة المصرية

قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعم موارد المحافظات ضرورة مهمة دون انتظار الموازنة العامة للدول بشكل سنوي، مؤكدًا أن الجهود في هذا الإطار لا بدّ منها؛ حرصًا على النهوض بالمحافظات التي تعاني من نقص الموارد.جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الائتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد أبوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.أكد أن دور الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمجالس القومية المتخصصة في تديب الكوادر وتأهيلها من أجل أن يكون لها دور في المجالس المحلية المقبلة، مشيدًا، أيضًا، بنهج التدريب للكوادر التنفيذية المحلية، من قبل وزارة التنمية المحلية من خلال الأكاديمية المنتظرة بالقانون الجديد، ومن ثم ستكون خطوة مهمة نحو التأهيل لقيادات التنفيذيه المحلية.وتدخل أمين عام ائتلاف دعم مصر أحمد السجيني، في الحديث بأنه إعطاء للحق في أن تجربة الأكاديمية المنتظرة هي فكرة النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية فيما عقب على حديثه النائب أحمد زيدان، متوجهًا بالشكر للسجيني، في أنه قام بإعطاء الحق لأصحابه.واختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن المحليات العمود الفقري للدولة، والنهوض بها َتطويرها ضرورة مهمة.