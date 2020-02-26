«المهن الرياضية» تطالب بقصر حصانة «المحليات» داخل المجلس فقط

قال محمد زايد، ممثل نقابة المهن الرياضية، إنه يجب تأهيل وتدريب من يخوض انتخابات المجالس المحلية في مصر بمنتهى الأهمية، حتى يكون الأعضاء قادرين على القيام بمهامهم على أعلى مستوى وخاصة فيما يتعلق بلغة الحوار والاستخدام الأفضل للأدوات الرقابية بحيث لا يتم الإساءة في الاستخدام.جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد أبوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.ورفض زايد، منح الأعضاء الحصانة خارج المجالس المحلية، وأن تكون مقتصرة على العمل داخل المجالس فقط، لأنه بطبيعة الحال ستكون لها مساوئ كثيرة.