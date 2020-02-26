مجلس السيادة السوداني يؤكد الاهتمام بولايات الشرق

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس قاضي، حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على معالجة التحديات التي تواجه ولايات الشرق في مجالات التنمية وتوفير الخدمات.وشدد قاضي - خلال لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، مع وفد من شرق السودان - على ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ بوصفه ركيزة التقدم والتطور، خاصة تعليم المرأة، مؤكدا دعم الدولة، وتذليلها كافة العقبات التي تواجه هذا المرفق الحيوي.وأشاد نائب رئيس مجلس أمناء بمركز "أبو هدية الثقافي الاجتماعي لتعليم المرأة" مصطفي إدريس مصطفي، بدعم عضو مجلس السيادة حسن قاضي لتأهيل المركز ومساندته لكافة قضايا أهل الشرق.