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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة السوداني يؤكد الاهتمام بولايات الشرق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:31 م
حسن شيخ إدريس قاضي
حسن شيخ إدريس قاضي
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس قاضي، حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على معالجة التحديات التي تواجه ولايات الشرق في مجالات التنمية وتوفير الخدمات.

وشدد قاضي - خلال لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، مع وفد من شرق السودان - على ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ بوصفه ركيزة التقدم والتطور، خاصة تعليم المرأة، مؤكدا دعم الدولة، وتذليلها كافة العقبات التي تواجه هذا المرفق الحيوي.

وأشاد نائب رئيس مجلس أمناء بمركز "أبو هدية الثقافي الاجتماعي لتعليم المرأة" مصطفي إدريس مصطفي، بدعم عضو مجلس السيادة حسن قاضي لتأهيل المركز ومساندته لكافة قضايا أهل الشرق.

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