إحالة عصابة سرقة المساكن فى القطامية للجنح

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بمنطقة القطامية، للمحاكمة أمام الجنح، فيما هو منسوب إليها من اتهامات.وتضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة، والتي جاء أولها، أن المتهمين هم كل من "صابر.م"، و"أبو النجا. ع"، و"محمود. ج" عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة وتمكنوا من سرقة سبع شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.وأقروا بسرقة محتويات تقدر بـ40 ألف جنيه وقاموا ببيعها ومبالغ مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بالقطامية تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.