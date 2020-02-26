حبس 3 متهمين بخطف حقائب السيدات في السلام
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:28 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم حقائب السيدات بأسلوب الخطف بمنطقة النهضة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خ.ز، ر ع، م م عاطلين، ومسجلين في قضايا مخدرات.
واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة بأسلوب الخطف مستقلين دراجة بخارية بدون ألواح رقمية، واعترفوا بسرقة ٤ هواتف محمولة و٣ حقائب.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام ٣ عاطلين يستقلون دراجة بخارية بخطف هواتفهم وحقائبهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خ.ز، ر ع، م م عاطلين، ومسجلين في قضايا مخدرات.
واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة بأسلوب الخطف مستقلين دراجة بخارية بدون ألواح رقمية، واعترفوا بسرقة ٤ هواتف محمولة و٣ حقائب.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام ٣ عاطلين يستقلون دراجة بخارية بخطف هواتفهم وحقائبهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.