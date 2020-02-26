حبس 3 متهمين بخطف حقائب السيدات في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم حقائب السيدات بأسلوب الخطف بمنطقة النهضة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين خ.ز، ر ع، م م عاطلين، ومسجلين في قضايا مخدرات.واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة بأسلوب الخطف مستقلين دراجة بخارية بدون ألواح رقمية، واعترفوا بسرقة ٤ هواتف محمولة و٣ حقائب.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام ٣ عاطلين يستقلون دراجة بخارية بخطف هواتفهم وحقائبهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.