رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل إطلاق مراكز بحثية متخصصة بـ«الأعلى للشئون الإسلامية»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:27 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء 3 مراكز بحثية متخصصة داخل المجلس على النحو التالي:

1- مركز الدراسات والبحوث الدينية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور أحمد ربيع أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف مع تكليف الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة بالإشراف الإداري على المركز.

ويختص بإعداد الدراسات والبحوث الدينية، لتحقيق ما يلي:
- استكمال بناء نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد والمستنير تحافظ على الثوابت ومراعاة المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته.
- تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف.
- تصويب عمليات الانتقاء التي تهدف إلى خدمة الأيديولوجيات المنحرفة.
- ترسيخ مفاهيم المنهج العقلي والنقدي في البحث والتفكير.
- إعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين بمجال الفكر الديني.

2- مركز دراسات السيرة والسنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مع تكليف الدكتور أسامة فخري الجندي بالإشراف الإداري على المركز.

- يختص بإجراء ومراجعة الدراسات والبحوث المتخصصة بمجال السيرة والسنة في ضوء مراعاة واقع العصر ومستجداته ومتطلباته.

3- مركز إحياء اللغة العربية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

- يتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، مع تكليف الدكتور أشرف فهمي موسى بالإشراف الإداري على المركز، وهو أحدث المراكز المتخصصة التي اعتمدها معالي وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- يختص بدراسة الوسائل واقتراح ما يلزم من الإجراءات التي تؤدي إلى إحياء اللغة العربية وتيسيرها للدارسين، والإشراف على دورات وبرامج تدريب الأئمة في مجال اللغة العربية.
- مسايرة لضرورة التطوير والنشر الإلكتروني والتوسع في تجربة الكتاب المرئي والكتاب المسموع والنشر الإلكتروني للكتاب المقروء، وإنشاء وحدة خاصة للنشر الإلكتروني بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتكليف الشيخ محمد إبراهيم عبد الله عسكر أحد أئمة الأوقاف بالإشراف الإداري على هذه الوحدة.

يأتي ذلك في إطار رسالة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العلمية والبحثية فيعود بقوة إلى ريادته في مجال التأليف والترجمة والنشر كأحد أهم القلاع العلمية والبحثية في مصر والعالمين العربي والإسلامي ومختلف دول العالم في مجال الفكر المستنير، حيث بلغ ما أنتجه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في السنوات الـ6 الماضية مائة وأربعين إصدارًا جديدًا، ما بين مؤلَّف ومُتَرْجَم، إضافة إلى عشرات المؤلفات والموسوعات العلمية التي تعاد طباعتها، وبلغ إجمالي مبيعاته في الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي ما يزيد على مليون جنيه، إضافة إلى المكتبات التي يتم إهداؤها للمراكز الإسلامية بالخارج، ومكتبات المساجد الكبرى وغيرها بالداخل.

موضوعات متعلقة

السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

صاحب شركة سياحة يروى تفاصيل رحلة أتوبيس فريق الزمالك

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

منوعات

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه

كنز الأستاذ.. مذكرات السيد أبوالنجا معلم هيكل فى «مدرسة التجارة»