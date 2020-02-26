تفاصيل إطلاق مراكز بحثية متخصصة بـ«الأعلى للشئون الإسلامية»

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء 3 مراكز بحثية متخصصة داخل المجلس على النحو التالي:1- مركز الدراسات والبحوث الدينية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور أحمد ربيع أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف مع تكليف الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة بالإشراف الإداري على المركز.ويختص بإعداد الدراسات والبحوث الدينية، لتحقيق ما يلي:- استكمال بناء نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد والمستنير تحافظ على الثوابت ومراعاة المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته.- تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف.- تصويب عمليات الانتقاء التي تهدف إلى خدمة الأيديولوجيات المنحرفة.- ترسيخ مفاهيم المنهج العقلي والنقدي في البحث والتفكير.- إعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين بمجال الفكر الديني.2- مركز دراسات السيرة والسنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، مع تكليف الدكتور أسامة فخري الجندي بالإشراف الإداري على المركز.- يختص بإجراء ومراجعة الدراسات والبحوث المتخصصة بمجال السيرة والسنة في ضوء مراعاة واقع العصر ومستجداته ومتطلباته.3- مركز إحياء اللغة العربية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.- يتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، مع تكليف الدكتور أشرف فهمي موسى بالإشراف الإداري على المركز، وهو أحدث المراكز المتخصصة التي اعتمدها معالي وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.- يختص بدراسة الوسائل واقتراح ما يلزم من الإجراءات التي تؤدي إلى إحياء اللغة العربية وتيسيرها للدارسين، والإشراف على دورات وبرامج تدريب الأئمة في مجال اللغة العربية.- مسايرة لضرورة التطوير والنشر الإلكتروني والتوسع في تجربة الكتاب المرئي والكتاب المسموع والنشر الإلكتروني للكتاب المقروء، وإنشاء وحدة خاصة للنشر الإلكتروني بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتكليف الشيخ محمد إبراهيم عبد الله عسكر أحد أئمة الأوقاف بالإشراف الإداري على هذه الوحدة.يأتي ذلك في إطار رسالة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العلمية والبحثية فيعود بقوة إلى ريادته في مجال التأليف والترجمة والنشر كأحد أهم القلاع العلمية والبحثية في مصر والعالمين العربي والإسلامي ومختلف دول العالم في مجال الفكر المستنير، حيث بلغ ما أنتجه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في السنوات الـ6 الماضية مائة وأربعين إصدارًا جديدًا، ما بين مؤلَّف ومُتَرْجَم، إضافة إلى عشرات المؤلفات والموسوعات العلمية التي تعاد طباعتها، وبلغ إجمالي مبيعاته في الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي ما يزيد على مليون جنيه، إضافة إلى المكتبات التي يتم إهداؤها للمراكز الإسلامية بالخارج، ومكتبات المساجد الكبرى وغيرها بالداخل.