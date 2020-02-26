المسماري: تركيا تنقل الإرهابيين بين ليبيا وسوريا والعراق منذ 9 سنوات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا منذ 2011، تنقل الإرهابيين من جنسيات إفريقية وغيرها من ليبيا إلى سوريا والعراق عن طريق تركيا، وإنها تقوم اليوم بنفس العملية بشكل عكسي، في إشارة إلى نقلها إرهابيين من جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى ليبيا.وأضاف المتحدث الليبي ردا على تأكيد روسيا لتقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا اليوم الأربعاء، إن الخارجية الروسية لديها معلومات استخباراتية دقيقة جدا، على خلفية تواجدها في شمال سوريا ومناطق النزاعات مع الجماعات الإرهابية؛ ونحن نؤيد ما قالته الخارجية الروسية وكل من يقول الحقيقة، وهذا ما أجبرنا على خوض المعركة ومطاردة الإرهاب في ليبيا حتى لا تكون بلادنا قاعدة لانطلاق الإرهاب إلى دول أخرى.وأوضح أنه في يوليو الماضي، تم نقل ما بين 1500 و1700 من إرهابيي جبهة النصرة إلى غرب ليبيا من الرافضين لاتفاق "أستانا" وتم نقلهم إلى ليبيا عبر تركيا، كما تم نقل عناصر من 10 فصائل سورية ينتمون للقاعدة إلى طرابلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود وجوه جديدة يوميا من المرتزقة والمتطرفين غير السابقة في الجنوب الغربي.وأكد أنه تم قبل أسبوعين رصد 4 آلاف و800 من المرتزقة وهذا العدد في تزايد مستمر.