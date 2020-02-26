تحرير 15 مخالفة بيئية لمقاهي ومحال دواجن ببورسعيد

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، الأربعاء، إنه تم تحرير 15 مخالفة بيئية متنوعة لعدد من محال السوبر ماركت والمطاعم والمقاهي ومحال بيع الدواجن.أضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن إدارة الشئون البيئية بحى الضواحي شنت حملة مفاجئة على المحال التجارية والمخابز والمقاهي والمطاعم والورش والمنشآت الصناعية، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية بها، وأسفرت عن تحرير 15 مخالفات بيئية متنوعة لعدد من محال السوبر ماركت والمطاعم والمقاهي ومحال بيع الدواجن.وأكد رئيس الحي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه المخالفات، مشددًا على استمرار الحملات لضبط المخالفات البيئية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.