محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات الملحن والفنان عمرو مصطفى، بعد التصريحات التي أطلقها مؤخرًا حول أن عدد جمهور حفلات رمضان لا يتعدى الثلاثة آلاف شخص، وذلك مقارنة بجمهور الهضبة.ونشر محمد رمضان، تصريح عمرو مصطفى، مقرونًا ببعض فيديوهات من حفلاته في مصر وبعض الدول العربية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي والرياض ومراكش بس الحمد لله وثقة في الله النجاح".وكان عمرو مصطفى، قد قال في مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية: "شوفي الأعداد اللي بتروح لحفلات عمرو دياب إيه، واللي بتروح لمحمد رمضان إيه".وأكد أن عمرو دياب، يغني منذ 37 عامًا ويحافظ على نجوميته وأن يكون "نمبر وان" بين كل النجوم.جاء ذلك بعد حالة الجدل التي أثارها الفنان محمد رمضان بسبب تصريحاته في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الأولى المصرية والتي أكد من خلالها أن محامي أحد النجوم المشاهير في مصر هو سبب الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا بعد أزمة الطيار الموقوف وأنه هو من يقف خلفه.