محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

View this post on Instagram

المداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي لكن على فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي و الرياض و مراكش بس 😁☝🏽 #الحمد_لله #ثقة_في_الله_نجاح