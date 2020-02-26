تفاصيل إحالة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة ببدر للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة 3 متهمين لترويجهم المواد المخدرة بمدينة بدر للمحاكمة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين سالم.م سائق، وكرم.ف، وحمدى.م عاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش والاستروكس بقصد التربح والكسب غير المشروع.

كما أقروا بحيازتهم للمضبوطات وهم ٤٥٠ قطعة حشيش، و٢٥٠ جرام استروكس، ومبلغ ٣٤٠٠ من متحصلات تجارتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدايرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والاستروكس، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.